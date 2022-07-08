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    Yıldız Tilbe, Merve Boluğur'u sahneye çıkardı

    Sahnesine Merve Boluğur'u konuk eden Yıldız Tilbe, ünlü oyuncunun şşşşttt şarkısını dinleyince şaşkına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 08:48
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    Yıldız Tilbe, Merve Boluğur'u sahneye çıkardı

    Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Yıldız Tilbe, dün akşam Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı.

    Mekanı tıka basa dolduran Tilbe'nin seyircileri arasında oyunculuğu bırakıp müzik sektörüne giriş yapan Merve Boluğur da vardı.

    Ünlü oyuncunun şarkı çıkardığını öğrenen Tilbe, Boluğur'u sahneye davet etti.

    Playback söyledi

    Merve Boluğur, “Ben senin yanında öyle kalkıp şarkı filan söyleyemem” dedi ve yeni şarkısı #şşşşttt’i playback okudu.

    Yıldız Tilbe şok

    Şarkıyı söylerken Merve Boluğur'u bir köşede dinleyen Tilbe'nin surat fadesi sosyal medyada gündem oldu.

    Yıldız Tilbe, Merve Boluğur'u sahneye çıkardı VİDEO

    Yıldız Tilbe, Merve Boluğur u sahneye çıkardı #1

    Yıldız Tilbe, Merve Boluğur u sahneye çıkardı #2


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