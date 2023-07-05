Yıldız Tilbe, peruğu çıkardı Saçlarını kısacık kestiren Yıldız Tilbe, hayranlarının önünde peruğunu çıkardı.

ensonhaber.com

Türk müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Geçtiğimiz hafta saçlarını kazıtarak imaj değiştiren şarkıcı, konsere perukla çıktı.

Bir ara sahnede peruğunu çıkaran şarkıcı, hayranları tarafından alkışla karşılandı.

"Saçımı nasıl buldunuz" diye seyircisine soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

"Peruk takınca 35 oluyorum"

Açıklamalarına devam eden Tilbe, "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun.

"Sizi çok seviyorum"

Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten." dedi.