Yıldız Tilbe, peruğunu çıkarttı Önceki akşam İstanbul'da konser veren Yıldız Tilbe, sahne tarzıyla yine alkış topladı.

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Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı yapmıştı.

Yaz konserlerine devam eden Tilbe, öncek akşam İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

Taşlarla süslenen siyah bluzu ve taytı ile sahneye çıkan sanatçı, farklı tarzını yine daha konuşturdu.

Peruğu attı

Sık sık imaj değiştiren Yıldız Tilbe, şarkılarını seslendirdiği sırada binlerce hayranının önünde bir anda peruğunu çıkarttı. Kısacık saçlarını gösteren ünlü sanatçı, hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.