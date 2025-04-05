Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi

Haber Merkezi

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin başı saç boyasıyla derde girdi.

Birbirinden güzel şarkılarla tanınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşadı.

Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİR SÜRÜ BOYA KULLANDIM"

Şarkıcı "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş." ifadelerini kullandı.

UZUN SAÇLI HALİ GÜNDEM OLDU

58 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda yeni tarzıyla gündeme geldi.

Instagram hesabında paylaşım yapan Tilbe, verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

BİR TARZ DEĞİŞİKLİĞİ DAHA

Ünlü sanatçı, bu kez de saçlarını kısacık kestirdi.

X platformunda paylaşım yapan Tilbe, "Saçlarımı kesmeseydim yaralarım geçmeyecekti." ifadelerini kullandı.