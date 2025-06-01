Yıldız Tilbe, ünlülerin bayram sahne ücretlerine ilişkin konuştu: Yok öyle rakamlar

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Kurban Bayramı yaklaşırken, ünlü şarkıcıların sahne performansları için talep ettiği iddia edilen astronomik ücretler sosyal medyada gündem oldu.

Kurban Bayramı yaklaşırken ünlü isimlerin sahneye çıkacağı mekanlar ve alacakları ücretler konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada yayılan listelere göre bazı sanatçılar adeta servet kazanacak.

YILDIZ TİLBE'DEN ÜCRET MUAMMASINA CEVAP

İddialara göre Tarkan 1 milyon dolar Gülşen 10 milyon TL, Özcan Deniz 6,2 milyon TL, Derya Bedavacı 6 milyon TL, Hadise ise 5 milyon TL alacak.

Üstelik listede yer alan sanatçılardan hiçbiri rakamları yalanlamadı.

Ancak listede adı geçmeyen Yıldız Tilbe, ünlülerin bayram tarifesine ilişkin konuştu.

"O RAKAMLARDAN BENİM HABERİM YOK"

Yıldız Tilbe, Kurban Bayramı'nda şarkıcıların talep ettiği iddia edilen astronomik sahne fiyatlarını inandırıcı bulmadığını söyleyip; "Yok öyle rakamlar. Varsa da benim haberim yok. Ben bilmiyorum" diye konuştu.