Yıldız Tilbe'den güldüren paylaşım: "İkizimi buldum"

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden şarkıcı Yıldız Tilbe, esprili paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her şeyini samimi bir şekilde yayınlayan Yıldız Tilbe, bu kez kendi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"BELKİ ÜÇÜZÜM"

"İkizimi buldum, belki üçüzümdür" notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Renkli kişiliğiyle bilinen Tilbe'ye takipçileri yorum yapmadan geçemedi.

Takipçileri, “Ay ben seni yerim güzelim benim, tatlım benim, canım benim, çiçeğim benim” “Kendiyle barışık insan", “Adanalı dizisindeki Lezize Teyze'yi oynayan Fiko karakterinin tipine benzemiş” gibi yorumlar yaptı.