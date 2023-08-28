Yıldız Tilbe'nin ekonomik talepleri Şarkıları ve danslarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Yıldız Tilbe, bazı ekonomik taleplerini sıraladı.

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Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olan Yıldız Tilbe, Türkiye gündemini yakından takip eden ünlü isimlerden.

Tilbe, yine sıra dışı bir açıklamaya imza attı. Tilbe, konser sonrası yaptığı paylaşımda, bazı ekonomik taleplerini sıraladı.

"Maaşlar 200 bin TL olsun"

Tilbe, "İşçi ve memurların maaşı 200 bin TL olsun. Emeklilerin 150 bin TL olsun. Meyve ve sebze sabit kalsın, zam almasın. Herkes yesin, içsin, keyfine baksın." dedi.

"Sebze meyve ucuz olsun"

Geçtiğimiz günlerde de Tilbe'den emekli maaşı ve memur maaşı çıkışı gelmişti. Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emekli maaşları 150 bin TL işçi ve aylık çalışanların ise 200 bin TL olmalı, hayat çok pahalı yiyecek, içecek, gıda ucuz ve sabit fiyat olsun herkes alabilsin. Mobilya giyim vs pahalı olabilir fakat sebze meyve ucuz olsun, insan günde 3 kere acıkıyor, 100 kere susuyor, kim duyuyor?" ifadelerini kullanmıştı.