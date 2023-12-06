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Yıldız Tilbe'nin genç sevgilisini sahnede öptüğü anlar olay oldu

Yıldız Tilbe'nin genç sevgilisini sahnede öptüğü anlar olay oldu Tarzı ve hayata karşı duruşu ile kendine has özellikleri olan Yıldız Tilbe, dün akşam sahnede herkesi şaşırttı. Ünlü şarkıcı, sahnede sevgilisini öptü.