Yılın en iyi erkekleri seçildi! İşte ödül gecesine damga vuran kare... Sosyal medyada akşam saatlerinde Icardi, Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit ve Teoman'ın birlikte yer aldığı fotoğraf gündem oldu.

ensonhaber.com

GQ Men Of The Year 2023 Ödül Töreni dün gece, Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunda gerçekleşti.

Gecede ünlüler geçidi yaşanırken, birçok isim ise ödül aldı. Gözlerin çevrildiği ödül gecesine bir fotoğraf damga vurdu.

Kısa zamanda Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, ödül törenindeki görüntüsüyle gündem oldu. Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi GQ Dergisi'nin ödül töreninde bir araya geldi.

"Şampiyonlar Ligi"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraf için "Şampiyonlar Ligi gibi" yorumları yapıldı.

-Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu: Yiğit Koçak

-Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu: Şifanur Gül

-Yılın Şefi: Can Aras

-Yılın Moda Tasarımcısı: Merve Abedan

-Yılın Hype'ı: KÖFN

-Yılın İlham Veren Kadınları: Filenin Sultanları

-10. Yıl Özel İkon: Burak Özçivit

-Yılın Sporcusu: Mauro İcardi

-Yılın Göz Alıcı Başarı: Zengin Mutfağı

-Yılın Komedi İnsanı: Ata Demirer

-Zamansızlık ödülü: Teoman