Yılın Kadını seçildi! Wanda Nara ödülünü almak için Türkiye'ye geldi

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Evli olduğu dönemde Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'yi defalarca aldatmasıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara durmuyor.

Icardi ile çalkantılı bir boşanma sürecinde olan Wanda Nara, Türkiye'ye geldi.

"YILIN KADINI"

Türkiye'de düzenlenen bir yarışmada "Yılın Kadını" ödülüne layık görüldü. Ödül töreni için İstanbul'a gelen Wanda Nara, büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada aktif olan Nara, bir hayranının onu omzundan öptüğü anları paylaşması oldu.

Wanda Nara “Yılın Kadını” ödülü alacağı gecede poz vermeye doyamadı.