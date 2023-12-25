Yıllar sonra aşk orucunu bozan Çağla Şıkel, Nail Gönenli'den ayrıldı Bir süredir avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan manken Çağla Şıkel, avukat sevgilisini bıraktı.

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İki çocuğunun babası şarkıcı Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan model ve sunucu Çağla Şıkel, seneler sonra aşkı tekrar bulmuş; bu yılın başında Avukat Nail Gönenli ile sevgili olmuştu.

Gönenli aileye girmiş, Şıkel’in annesinin doğum gününe bile katılmıştı.

Ayrıldılar

Evlenmeleri beklenilen çiftten kötü haber geldi. Hatta evlenmeleri bekleniyordu. Ünlü çiftin, mutlulukları çok uzun sürmedi. Çiftten ayrılık haberi geldi.

Şıkel, Instagram’dan Nail Gönenli’nin de olduğu aile pozunu ise kaldırmadı.