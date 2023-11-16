Yıllar sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni kare geldi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul İçin Son Çağrı filminin New York basın gösteriminde bir araya geldi. İkiliden yıllar sonra gelen samimi kare ise sosyal medyayı salladı.

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Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter'e hayat veren Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi, yıllar sonra bir filmde buluştu.

İstanbul için Son Çağrı filminde bir araya gelen ikili, New York basın gösteriminde yeniden buluştu.

İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi, New York'un ikonik salonu Paris Theatre’da (Paris Tiyatrosu) gerçekleştirildi.

Burada bir araya geln ve fotoğraf çektiren ikili, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Büyüleyen kare

Gösterime başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat başta olmak üzere, yönetmen Gönenç Uyanık ve senarist Nuran Evren Şit de eşlik etti. Yoğun ilgi gören akşama New York sanat ve sinema camiasından da pek çok isim katıldı.

Aşk- Memnu'dan sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterimdeki pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye kapak olan ve sütyensiz tarzıyla adından söz ettiren Beren Saat yine sosyal medyada büyük beğeni aldı.