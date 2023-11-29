Yıllar sonra setlere dönen Özgü Namal, rolü için tesettüre girdi

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Fenomen dizi Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal uzun yıllardır ekranlarda yoktu.
Büyük acı yaşadı
2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı.
Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara dönme kararı aldı.
Dizide Meryem karakterine hayat veren Namal'ın rolü için tesettüre girmesi gündem oldu.
Tarikatta
Özgü Namal, dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’i canlandırıyor. Meryem rolü için tesettüre giren Namal'ın değişimi şaşırttı.
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