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Son olarak "Gelin Takımı", "Erşan Kuneri" gibi projelerde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş Emre Yusufi ilişkilerine nokta koydu.

"ARA VERDİK"

Konuyla ilgili ilk açıklama Yusufi'den geldi. Emre Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim." ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya, daha önce de evlilik sorularıyla ilgili "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir." ifadelerini kullanmıştı.