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Yıllara meydan okuyan Melike Öcalan'ın son haline yorum yağdı

Yıllara meydan okuyan Melike Öcalan'ın son haline yorum yağdı 2000'li yılların en popüler isimlerinden biri olan Melike Öcalan, son haliyle gündem oldu.