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12 yaşındayken sektöre atılan ve "Türkiye'nin en genç sunucusu" ünvanını alan Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile partner olduğu Sabah Şekeri programıyla hafızalarımıza kazınmıştı.
Sempatik tavırları ve samimi halleriyle gönüllere taht kuran Melike Öcalan 2000'li yıllara adeta damga vurmuştu.
43 yaşında
Şimdilerde 43 yaşında olan Melike Öcalan, güzelliği ve fit hali ile sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Bodrum'a yerleşti
Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismin son pozlarına yorum yağdı.
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