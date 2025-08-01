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Yıllara meydan okuyanlardan! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen 68 yaşında!

Yeşilçam’ın “masum sarışını” olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Itır Esen, 68 yaşına girdi! Ünlü oyuncu güzelliğiyle mest etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 07:41
Yıllara meydan okuyanlardan! Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen 68 yaşında!

 "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle ünlenen Itır Esen, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Kariyerine uzun bir ara verdikten sonra 2001 yılında TRT 1'de yayımlanan "Yeditepe İstanbul" dizisiyle ekrana dönen sanatçı, sonraki yıllarda "Aliye", "Çemberimde Gül Oya", "Kurt Kanunu", "Fatih-Harbiye", "Kırmızı Oda" ve "Kuş Uçuşu" gibi birçok önemli projede rol aldı.

YAŞ 68

Itır Esen, 68 yaşına girdi. Sinema dünyasına hala katkıda bulunmaya devam eden güzel oyuncu, son haliyle beğeni topladı.

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