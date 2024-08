Yıllardır Bali'de yaşıyor! Tatile gelen Irmak Ünal, Türkiye'ye doyamadı Çocukları ile birlikte Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, tatil için Türkiye'ye geldi.

Haber Merkezi

Irmak Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye yerleşmişti. Oyunculuğu bırakıp kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı alan ünlü isim, yaz başında kısa bir tatil için Türkiye'ye gelmişti. Oyuncu Bali'ye dönmüştü.

"HER AN BİR HEDİYE"

Ünlü isim, yaz bitmeden tekrar Bodrum'a geldi. Irmak "Hayatta olduğum için mutluyum. Hayatın değerini anlatan her an için minnettarım. Her an bir hediye.

"ALIŞTIM"

Ailemizi görmek için senede 1-2 defa geliyoruz Türkiye'ye. Bali'ye alıştım. Mutluyum. Ülkemi, ailemi ve yemekleri özlüyorum" dedi." dedi.