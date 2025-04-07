ABD'de gümrük vergisi kaosu

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Donald Trump'ın yeni gümrük tarifeleri sonrası tartışmalar sürüyor...

Son yaşanan gelişmede, AB’de Trump’ın yeni tarifeleri 90 gün süreyle askıya almayı değerlendirdiğine dair haberlere yer verildi.

İddialar sonrası Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC muhabiri Eamon Javers’a açıklamalarda bulundu.

"YALAN HABER"

Karoline Leavitt, konuşmasında, bazı medya organlarında yer alan bir başlığı “sahte haber” olarak açıkladı.

DONALD TRUMP'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ise, sosyal medya hesabından yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Trump, paylaşımında, Fox Business sunucusu Maria Bartiromo’nun yer aldığı bir videoya yer verdi.

"BAŞKAN TRUMP GERİ ADIM ATMAYACAK"

Videoda ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bartiromo, “Faiz oranları düşüyor, petrol fiyatları düşüyor, düzenlemeler gevşetiliyor.” ifadelerini kullanarak, ayrıca, “Başkan Trump geri adım atmayacak.” şeklinde konuştu.

Videoda Trump’ın kararlılığına dikkat çekildi.

"ABD, TİCARETTE BU KADAR BÜYÜK PARA KAYBEDEMEZ"

Trump, ayrıca paylaşımına bir video da ekledi.

Videoda gazetecilere konuşan Trump, “ABD, ticarette bu kadar büyük miktarda para kaybedemez ve aynı zamanda Avrupa ülkelerini korumak için NATO’ya büyük harcamalar yapamaz,” ifadelerinde bulundu.