Yıllardır mücadele ediyor! Hayal Köseoğlu, hastalığını ilk kez açıkladı

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi dikkat çeken projelerde yer alan Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından aşkını duyurdu. Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterini canlandıran 32 yaşındaki oyuncu, aynı dizide rol arkadaşı olan Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Hayal Köseoğlu, bu kez de özel bir durumu takipçileriyle paylaştı ve hayranlarını şaşırttı.

Hayal Köseoğlu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı.

Köseoğlu, Instagram'daki paylaşımında şunları yazdı:

"YOLUM UZUN"

"Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3 - 4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hala önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

"YARDIMCI OLMAK İSTERİM"

Aynı sorunu yaşayan takipçilerine destek olmayı hedeflediğini belirten Köseoğlu, "Eğer sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi paylaşarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu, terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde edindiğim bilgileri aktarabilirim." şeklinde konuştu.