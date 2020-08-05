Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin'in sevgilisiyle aynı otelde

Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti.

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile bir süredir tatil yaptığı Alaçatı'ya gitti.

Erdoğan, otel olarak da eski eşi ve sevgilisinin kaldığı yeri tercih etti.

ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Bilgin'in, sevgilisi yanındayken eski eşi ve oğluyla aynı otelde tatil yapması orada konaklayanları şaşırttı. Eski çiftin çok rahat olduğu öğrenildi.

2006 yılında dünyaevine giren Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2018 yılında 12 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı. Çiftin Rodin adını verdikleri bir oğlu var.