Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'la yaşadığı aşk hakkında ilk kez konuştu Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan, manken Cansu Taşkın ile çıkan görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu.

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Ünlü fenomen Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı dedikodularını doğrulayınca olay yaratmıştı.

Beklenilen açıklama geldi

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, manken Cansu Taşkın ile çıkan görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu.

Cansu Taşkın’a dava açılacağı iddialarını yalanlayan Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

"Kimseyi dava etmiyorum"

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın’a dava açmadığını ve açmayacağını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki ‘garip’ bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle…” ifadelerini paylaştı.