Haberler



Magazin



Yılmaz Erdoğan sokak sanatçısına sazlı sözlü eşlik etti Abone Olun

Yılmaz Erdoğan sokak sanatçısına sazlı sözlü eşlik etti Akşam saatlerinde toplu ulaşım için metroyu tercih eden usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, burada karşılaştığı sokak sanatçısına eşlik etti. Erdoğan, yolculara türkü ziyafeti sundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Erdoğan, doğal yaşamı ile sıkça gündeme geliyor. Uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Metroda türkü söyledi Toplu ulaşımı tercih eden ünlüler arasında yer alan Erdoğan, son olarak bir videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Erdoğan'ın metro istasyonunda yer alan sokak sanatçılarına eşlik ettiği görüldü. Video viral oldu Sazı eline alan ünlü isim, türkü söyleyerek dikkat çekti, yüzleri güldürdü. 'Candan İleri' türküsünü seslendiren Erdoğan alkış topladı. Kayıt altına alınan anlar, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve büyük beğeni aldı.

Google News

Abone Ol