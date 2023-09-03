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Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Yılmaz Erdoğan, doğal yaşamı ile sıkça gündeme geliyor.
Uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Metroda türkü söyledi
Toplu ulaşımı tercih eden ünlüler arasında yer alan Erdoğan, son olarak bir videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Erdoğan'ın metro istasyonunda yer alan sokak sanatçılarına eşlik ettiği görüldü.
Video viral oldu
Sazı eline alan ünlü isim, türkü söyleyerek dikkat çekti, yüzleri güldürdü.
'Candan İleri' türküsünü seslendiren Erdoğan alkış topladı.
Kayıt altına alınan anlar, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi ve büyük beğeni aldı.