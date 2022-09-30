Yılmaz Erdoğan: Yıkanmaya 10 günde bir hamama gidiyordum

Yılmaz Erdoğan, kendi yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Ünlü isim programda, gençlik yıllarında İstanbul'a geldiğinde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

"Sevmemiştim"

İstanbul'a ilk geldiği zamanı anlatan 54 yaşındaki sanatçı, "İstanbul'u ilk geldiğimde sevmemiştim. 'Ankara'ya mı dönsem?' diye düşünmüştüm. Sonra arkadaşlar 'Dur oğlum birine aşık olursun falan beraber gelişir' dediler, nitekim öyle oldu" ifadelerini kullandı.

"Madenci misin sen"

Okul yıllarını anlatan Erdoğan, "İstanbul'da Kocamustafapaşa'da 3-4 arkadaşız, zor bir evde kalıyoruz. Zor bir ev diye geçiyorum orayı, banyosu olmayan zorlukta bir ev. 10 günde bir hamama gidiyoruz. 'Madenci misin sen, madende mi çalışıyorsun?' dedi keseleyen arkadaş. Sonra burada DSİ ile futbol idmanlarına çıkmaya başladım, Üçüncü lige çıkmışlardı o zaman. Okul Ayazağa'da, ev Kocamustafapaşa'da, klüp Çamlıca'da, tiyatro bir de Beyoğlu'nda başladı. Ti

yatroyu görünce, 'Ben bunun peşindeyim' dedim" diye konuştu.