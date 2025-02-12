Yılmaz Erdoğan'dan samimi açıklamalar: Tiyatro için inşaat mühendisliğini bıraktım

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Şu sıralar İnci Taneleri diziyle dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Erdoğan, Sine Çakır ve Rıdvan Dilmen’in sunduğu ‘Hayatın Not Defteri’ programına katıldı.

Samimi açıklamalarda bulunana Erdoğan, tiyatroya nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

"BABAM BANA ÇOK KIZDI"

“Futbolu bırakıp sanatla ilgilenmeye başlayınca üzülmüştüm. Çünkü aslında İstanbul’a geldiğimde futbol hayatım devam ediyordu. DSİ Spor ile de idmanlara çıkmaya başlamıştım. O ara ‘Nöbetçi Tiyatro’ oyuncu ilanını gördüm. Tiyatro başlayınca da hepsine gitmek için otobüs biletim bile yoktu.

"İNŞAAT MÜHENDİSİ OLACAKTIM"

Aslında İstanbul’a inşaat mühendisliği okumak için gelmiştim. Tiyatro için inşaat mühendisliğini bıraktığım için babam bana kızmıştı. Tiyatroya karşı değildi, okulu bırakmama kızmıştı. İnsanın ilk mücadelesi babasıyla. İlk ona göstermek istiyorsun kendini. ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ oyununa kadar babam, beni hiç övmedi.”