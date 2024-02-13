Yılmaz Erdoğan'ın yeni sevgilisi 25 yaş küçük! Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor Dilber dizisi ile ekranlara bomba bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın yeni sevgilisi gündem oldu.

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ensonhaber.com

Ekranların yeni reyting rekorları kıran dizisi 'İnci Taneleri' dizisinde 'Azem' karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla gündeme geldi.

Dilber ile günlerdir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın, 2 yıldır birlikte olduğu bir sevgilisinin olduğu iddia edildi.

Bircan Bali'nin iddiasına göre Erdoğan, Cansu Taşkın ile birlikte.

Cansu Taşkın'a vuruldu

Bircan Bali açıklamasında, "Ben bir bomba patlatayım, Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım gizliyorlarmış diye duydum.." dedi.

"Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu!"

Aşk haberi sonrası sosyal medyada "Yılmaz Erdoğan gerçek hayatta Dilber'ini buldu!" yorumları yapıldı.

25 yaş fark var

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'dan küçük olması gözlerden kaçmadı. Taşkın 31 yaşında, Erdoğan ise 56 yaşında. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan arasında 25 yaş fark var.