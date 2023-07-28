Yılmaz Gruda'nın menajeri isyan etti Böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 93 yaşında vefat eden Yılmaz Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, usta oyuncuya değer verilmediği için sitem etti.

ensonhaber.com

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 26 Temmuz’da hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Gruda yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Yılmaz Gruda için bugün Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi. Usta oyuncuya veda töreninde salondaki boşluk dikkat çekti.

Son anlarında usta oyuncunun yanında olan menajeri Tümay Özokur ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşamdan beri milyon şey geçti kafamdan... Çok anı, çok anlamlı bir ömür, 15 yıla yakın bir süre var. Bizim hayatımıza o kadar muhteşem bir yerden dokundu ki..

"Gurur duyuyorum"

Bir gün bile onun sevgisizliğini, birgün bile onun beklentili bir duygusunu hissetmedik. Duayenleri temsil etmekten, onların bana gücenmesinden gurur duyuyorum. Gidenlere ve kalanlara teşekkür ediyorum. Evet, yaz... Evet, havalar sıcak, bir çok sebebimiz var yapacaklarımızı ertelemek için ama öyle anlar vardır ki ertelenmemesi gerekir.

"Yoruldum ben"

Bu sektörün, bu hayatın hak etmeyen insanlara hak etmediği değeri verip; hak eden insanlar karşısında suskun kalmasından nefret ediyorum. 30 seneyi geride bıraktım. Çalışmaktan bir gün bile yorulmadım. İyileri hep tenzi ederek söylüyorum. 'Duayen' dediğimiz başımızın üzerinde taşıyacağımız bu değerler için üç kuruşun pazarlığını etmekten, onları karavanlarda sığıntı gibi oturtmaktan, yapılan saygısızlıklarla mücadele etmekten çok yoruldum ben.

"Özür diliyorum"

Burada herkes olmalıydı, sıcak buna bahane değil. Sana takipçi sayısı satın alamadığım için özür diliyorum. Yeteri kadar duyuramadık affet. Gelemediği için üzülenler, mesaj atanlar var. Ama gelebilecek durumda olup gelemeyenleri de havale ediyorum. Yılmaz Abi’nin çok değerli bir sözü vardır: ‘Akrabam’"