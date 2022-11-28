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    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim

    Yılmaz Morgül, bugün konuk olduğu programda ünlü oyuncu Hande Erçel'e olan hayranlığını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:01
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    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim

    Türk sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

    Samimi açıklamalarda bulunan Morgül, ünlü isimlerden en çok Hande Erçel'i beğendiğini söyledi.

    Hande Erçel'e hayran olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı sevgilisini şu sözlerle dile getirdi:

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #1

    "Evlenme teklifi ederdim"

    "Ben yeni şöhret olduğumda Hande Erçel olsaydı onunla kesinlikle evlenmek isterdim. Gider hemen evlenme teklifi ederdim.

    "Tam evlenilecek kız"

    Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Hem yerenekli hem güzel. Ona laf edenleri ve eleştirenleri gerçekten anlmaıyorum. "

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim VİDEO


    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #2

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #3

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #4

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #5

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #6

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #7

    Yılmaz Morgül: Hande Erçel ile evlenmek isterdim #8


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