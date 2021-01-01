Yılmaz Morgül, sıcak havada bile kürk giyiyor

Yılmaz Morgül'ün hava sıcaklığının 17 derece olduğu günde kürk giymesi görenleri şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, arkadaşıyla önceki gün Nişantaşı'na alışveriş yapmaya geldi.

"KAR TOPLUYOR"

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu günde polyester kürk giyen Yılmaz Morgül, "Bu güneş karın habercisi, hava kar topluyor" dedi.

"AKŞAM SOĞUYOR"

"Sıcak havada neden kürk giydiniz?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Hava akşam soğuyor onun için hazırlıklı olduk şimdi ter bastı tabi' yanıtını verdi.

"KÜRK GİYMEM"

Geçtiğimiz günlerde alışverişte görüntülenen Morgül, “Kürk giymiyorum, giyeni de şiddetle kınıyorum. Bununla ilgili fikirlerimi daha önce de açıkladım. Kürkü hayvanlar giyer” demişti.