Yılmaz Morgül'den Diva Bülent Ersoy'a sert sözler: "Akıl sağlığından şüphe duyuyorum" Yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olan Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy hakkında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

ensonhaber.com

Diva Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem olmuştu.

'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz Morgül, “Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar’ın psikolojisini altüst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü.” demişti.

Bir ödül törenine katılan Morgül, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak sözleriyle şoke etti.

"Düelloya davet ediyorum"

Morgül, "O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın. Aklı sıra Zeki Müren’i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu." dedi.

Morgül'ün bedduası ise sosyal medyada tepki çekti. Şarkıcı şunları söyledi:

"Haddini bilmedin"

"İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var. Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum...

"Akıl sağlığından şüphe duyuyorum"

Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin … "