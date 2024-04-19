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Fenomen yapımlardan Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.
Yılmaz Morgül ile alay etti
Gündemi yakından takip eden ve sürekli diğer ünlü isimlerle polemiğe giren Gökbakar, bu sefer de Yılmaz Morgül'ü hedef aldı.
Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendirmiş, kendini parçaladığı anlar sosyal medyada olay olmuştu.
Videoya yorum yağdı
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Morgül'ü ti'ye aldı. Gökbakar'ın, Instagram hesabından efekt ile paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağdı.
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