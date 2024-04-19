Yılmaz Morgül'ü ti'ye aldı! Şahan Gökbakar'dan Ateşe Düştüm performansı Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bu kez Mert Demir'in şarkısını seslendiren Yılmaz Morgül'ü ti'ye aldığı bir video paylaştı.

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ensonhaber.com

Fenomen yapımlardan Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Yılmaz Morgül ile alay etti

Gündemi yakından takip eden ve sürekli diğer ünlü isimlerle polemiğe giren Gökbakar, bu sefer de Yılmaz Morgül'ü hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendirmiş, kendini parçaladığı anlar sosyal medyada olay olmuştu.

Videoya yorum yağdı

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Morgül'ü ti'ye aldı. Gökbakar'ın, Instagram hesabından efekt ile paylaştığı videoya beğeni ve yorum yağdı.