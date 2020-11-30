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    Yılmaz Vural'ın eşi konuştu

    Seda Vural, eşi yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 10:58
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    Yılmaz Vural'ın eşi konuştu

    Bir süredir koronavirüsle mücadele eden teknik direktör Yılmaz Vural'ın hastalığa ikinci kez yakalandığı iddia edilmişti.

    Bu iddiaları yalanlayan eşi Seda Vural, Yılmaz Vural’ın koronavirüse ilk kez yakalandığını açıkladı.

    "AKHİSAR CAMİASI ŞAHİTTİR"

    Önceki gece uygulanan tedavilerle kan değerlerinde düzelme görülen Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, “Doktoru da bunu daha önce açıkladı. Ama maalesef böyle bir algı oluştu. Yılmaz hiçbir zaman korona olmadı. Grip dahi geçirmedi. Buna tüm Akhisar camiası da şahittir. Onun COVID-19 olduğu iddia edilen günlerde 17 kilometre mesafe kat edecek antrenmanlar yapıyordu. O ilk kez koronaya yakalandı” dedi.

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