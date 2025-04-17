Yılmaz Zafer’in hayatı film oluyor! Usta oyuncu Perihan Savaş, Engin Akyürek oynasın istiyor

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Yeşilçam'da sayısız filmde canlandırdığı karakterlerle ve kadife bakışlarıyla ününe ün katan Perihan Savaş, 1995'te hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer’in hayatını beyazperdeye taşıyacağını açıkladı.

"ENGİN AKYÜREK OLUR"

Bu konuda girişimlerin olduğunu belirtip, "Erkek oyuncu olarak Engin Akyürek’i düşünüyorum. Engin hem yetenekli hem de Yılmaz'a benziyor. Ama ben o filmde oynamayacağım." dedi.

Önce İbrahim Tatlıses'le birliktelik yaşadı, daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi; her iki ilişkisinden de birer çocuğu oldu.