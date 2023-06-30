Yine nefret kustular! Oyuncu Başak Sayan kurban ibadetini hedef aldı: 'Hayvanlara zulmün bayramı olmaz' Oyuncu ve yazar Başak Sayan, Kurban Bayramı'nda ibadet için kesilen hayvanlarla ilgili yaptığı yorumla tepkileri üzerine çekti.

ensonhaber.com

Her yıl Kurban Bayramı döneminde televizyon ekranlarında ve sosyal medyada nefret dolu söylemler sarf ediliyor.

Şarkıcılar, oyuncular sık sık kurban ibadetini hedef alıyor.

Bu yıl da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte benzer tartışmalar yeniden başladı.

Kurban ibadetine karşı çıkan isim bu kez oyuncu ve yazar Başak Sayan oldu.

Kurban paylaşımı tartışma yarattı

Yaprak Dökümü'ndeki Ceyda karakteriyle adını duyuran ve dizinin final yapmasının ardından ünlü projelerde yer almayan Sayan, kitap yazmaya başladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Sayan, bayramda tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

"Kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın"

Sayan, şu ifadeleri kullandı: