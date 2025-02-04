Yine Survivor'a yolladı! Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'a tam destek

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Survivor yeni bölümüyle de konuşulmaya devam ediyor. Tartışmalarıyla ve oyunlarıyla sık sık gündem olan yarışmanın son bölümüne, yedeklerden Survivor'a dahil olan isimler damga vurdu. Survivor'a yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Mehmet Zoya, Çılgın Sedat, Hikmet ve Yiğit Poyraz katıldı.

Sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

"ŞANS BİLEKLİĞİMİZ VAR"

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan ''İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla.'' notuyla yayınladı.