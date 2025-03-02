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Haber Merkezi

Usta sanatçı Edip Akbayram, ocak ayında kötü bir kaza geçirdi...

Geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kalan Akbayram, sabah saatlerinde evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyordu.

Ancak bugün üzen bir haber paylaşıldı.

Akbayram'ın sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

İKİ KEZ AMELİYATA ALINMIŞTI

Fenalaşmasının ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Edip Akbayram, 10 Ocak’ta 1 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, 13 Ocak’ta ikinci kez ameliyat olmuştu.

DOKTORU AÇIKLADI

74 yaşındaki sanatçı, iç kanama teşhisiyle hastaneye yatırıldığından bu yana 53 gündür tedavi altındaydı. Doktorları, Akbayram’ın sağlık durumunun ağırlaştığını açıkladı.

KIZI SIK SIK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPIYOR

Tedavi sürecinin uzamasıyla birlikte kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

“Henüz yoğun bakımdan çıkmadı. İkinci operasyon başarılı geçti. Entübe süreci devam edecek. Bir tık daha iyi. Biraz daha olumlu şu an her şey. Çok emin ellerde.” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

İLK KEZ UYANDIRILDI, "ATATÜRK" DEDİ

Tedavisi süren ve iç kanama nedeniyle acil ameliyata alınan Edip Akbayram, geçtiğimiz ay ilk uyandırılmıştı.

Uzun süre sonra uyandırılan Akbayram'ın ilk sözünün "Atatürk" olduğu belirtildi.

Daha sonra torununu merak eden Edip Akbayram, “Torunum Lavin Gaziantep'e gitti mi?” sorusunu yöneltti.