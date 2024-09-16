Yonca Evcimik, 61. yaş pozu verdi! görenler gözlerine inanmadı 61. yaşı için pozlar veren ünlü isim Yonca Evcimik, Instagram takipçilerine özel paylaşım yaptı

Haber Merkezi

Yılların yaşlandıramadığı ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor.

61 İÇİN POZLAR VERİLDİ

Yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olan Evcimik 61. yaşına özel pozlar verdi. Yonca Evcimik doğum gününe özel pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"HOŞ GELDİN YENİ YAŞIM"

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan ünlü şarkıcı, 61 yaş pozlarına "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" açıklamasını ekledi.

"18 ÖRÜNÜMLÜ 61"

Yaşından oldukça genç görünen Yonca Evcimik'e takipçilerinden '18 görünümlü 61', '61 değil 16'dır o yanlışsınız.' şeklinde yorumlar geldi.