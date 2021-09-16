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    Yonca Evcimik, derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi

    90’lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 07:22
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 07:26
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    Yonca Evcimik, derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi

    Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan ‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti parlayan ve daha sonra çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren 58 yaşındaki Yonca Evcimik, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da konser veren Yonca Evcimik, iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    DEKOLTE HER YERDE

    Yonca Evcimik son olarak, derin yırtmaçlı eteği ve göbek dekolteli fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Yonca Evcimik’in bu karesi hayranları tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

    Yonca Evcimik, derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi #1

    Yonca Evcimik, derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdi #2

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