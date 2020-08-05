Yonca Evcimik, kredi borcunu ödeyemedi

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Yonca Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemedi.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl özel bir bankadan yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.

EVİ İPOTEK GÖSTERİLDİ

Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi. Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi. Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

DEĞERİ 3.5 MİLYON

İcra takibi sırasında, Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı. Bilirkişi, evin 3.5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.