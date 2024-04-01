Yonca Evcimik özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı: "Aşık olmak çok zor oldu artık" Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, aşk hayatı hakkında konuştu.

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Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik , oyuncu Gonca Vuslateri’nin YouTube kanalında yayınlanan ‘Hazır Değilsen Başlayalım’ programına konuk oldu.

1994’te evlenip 1997’de boşandığı Harun Özakıncı’dan sonra bir daha nikah masasına oturmayan şarkıcı, “Şu an aşık mısın?” sorusuna “Hayır değilim” yanıtını verdi.

"Tükürdüğümü yalamak istemem”

Hayatında kimse olmadığını söyleyen Yonca Evcimik, “Aşık olmak çok zor oldu artık. Evliliğe gelince ise hiç büyük konuşmak istemiyorum. Bugün ‘Hayır’ derim, yarın evlenirim. Tükürdüğümü yalamak istemem.” dedi.

“Artık ailemden biri gibi"

Özgür Aras da Yonca Evcimik için “Artık ailemden biri gibi. Hayatta en çok eğlendiğim insan.” diye konuştu.