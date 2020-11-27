Yonca Evcimik: Pişman değilim

Yonca Evcimik, 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısının sözleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısı tepki topladı. Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler cinsiyetçi ifadeler gerekçe gösterilerek sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi.

"İYİ Kİ YAPMIŞIM"

Evcimik tepkilerin ardından Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Böyle olacağını biliyordum ama bu kadar hızlı reaksiyon gösterileceğini bilmiyordun. İyi ki yapmışım diyorum. Konuşulmayanlar konuşulmaya başladı. Ahlaksızlar, küçük kızlarla evlenenler, üçüncü kadınlar. Bunları konuşmadan olmaz. Konuşa konuşa çıkacağız bu sorunların altından. Hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.

"KADIN ÇIKACAK ADIN"

Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.