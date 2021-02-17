Yonca Evcimik'in ev hali

Yonca Evcimik, ev halini takipçileriyle paylaştı.

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisini Bodrum’da bulunan evinde geçiriyor.

"EV HALİ"

Sıklıkla sosyal medya sayfasından özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Evcimik, bunlara bir yenisini daha ekledi. Evcimik, Instagram sayfasından doğal bir fotoğraf paylaşarak “Ev hali” notunu düştü.