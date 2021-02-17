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    Yonca Evcimik'in ev hali

    Yonca Evcimik, ev halini takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:51
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    Yonca Evcimik'in ev hali

    Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisini Bodrum’da bulunan evinde geçiriyor.

    "EV HALİ"

    Sıklıkla sosyal medya sayfasından özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan  Evcimik, bunlara bir yenisini daha ekledi. Evcimik, Instagram sayfasından doğal bir fotoğraf paylaşarak “Ev hali” notunu düştü.

    Yonca Evcimik in ev hali #1

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