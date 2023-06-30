Yonca Evcimik'in havuz pozlarına yorum yağdı: 'Senelere kafa tutan kadın..'

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90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Sık sık her anını paylaşan ünlü isim, Çılgın Bediş dizisiyle hafızalarda yer ediniyor.
Şimdilerde yaz tatiline çıkan 59 yaşındaki Evcimik, havuz başındaki pozlarıyla gündem oluyor.
Genç kızlara taş çıkardı
Bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, fit fiziği ile gençlere adeta taş çıkardı.
Bodrum'da soluğu alan Evcimik, pozlarına, "Yoncafest, seçemedim hepsini koydum." notunu ekledi.
"Kim der 59 yaşında"
Cesur karelere yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, "Senelere kafa tutan kadın", "Kim der 59 yaşında" şeklinde ifadeler kullandı.