Yonca Evcimik'in havuz pozlarına yorum yağdı: 'Senelere kafa tutan kadın..'
ensonhaber.com

90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sık sık her anını paylaşan ünlü isim, Çılgın Bediş dizisiyle hafızalarda yer ediniyor.

Şimdilerde tatiline çıkan 59 yaşındaki Evcimik, havuz başındaki pozlarıyla gündem oluyor.

Genç kızlara taş çıkardı

Bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan şarkıcı, fit fiziği ile gençlere adeta taş çıkardı.

Bodrum'da soluğu alan Evcimik, pozlarına, "Yoncafest, seçemedim hepsini koydum." notunu ekledi.

Yonca Evcimik'in havuz pozlarına yorum yağdı: 'Senelere kafa tutan kadın..'

"Kim der 59 yaşında"

Cesur karelere yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, "Senelere kafa tutan kadın", "Kim der 59 yaşında" şeklinde ifadeler kullandı.