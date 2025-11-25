Yonca Evcimik'in ilginç elbisesi! Tarzına yorum yağdı

- Yonca Evcimik, sahnede cesur bir kıyafet tercih ederek sosyal medyada dikkat çekti.
- 62 yaşındaki pop müzik sanatçısı, bir gece kulübündeki performansıyla izleyicileri etkiledi.
- Üzerindeki insan vücudu figürüyle boyanmış elbisesi çok sayıda yorum aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türk pop müziğinin enerjik ve yenilikçi ismi Yonca Evcimik, yaşı olmayan ünlü kadınlardan.
62 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde show yaptı.
İLGİNÇ ELBİSE
8 kişilik dansçı grubuyla şarkılarını seslendiren Yonca Evcimik’in performansı ve giydiği kıyafet geceye damga vurdu.
Evcimik’in üzerinde boyayarak insan vücudu figürü verdiği kıyafet çok konuşuldu.