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Yonca Evcimik'in kıyafeti olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Yonca Evcimik'in kıyafeti olay oldu! Bir bakan bir daha baktı 61. yaş gününü geçtiğimiz ay kutlayan Yonca Evcimik, sahne tarzıyla gündem oldu. Kıyafeti için 'Giymeyi unutumuş' yorumları yapıldı.