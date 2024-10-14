Yonca Evcimik'in kıyafeti olay oldu! Bir bakan bir daha baktı

Haber Merkezi
Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılarıyla bilinen Yonca Evcimik zaman zaman, 90'lar gecesinde sahne alıyor.
Yine bir içecek firmasının özel bir gecesinde sahne alan Yonca Evcimik'in sahne tarzı da dikkat çekti.
"DONLA SAHNEDE"
Geçen ay 61. yaş gününü kutlayan Yonca Evcimik, ceketin altına yüksek bel külot giydi.
Evcimik sosyal medyanın diline düştü. Yonca Evcimik'i görenler yorum yapmadan geçemedi.
"Ceketin altına don giymiş", "Ünlülerde yaşlandıkça tuhaflaşıyor" yorumlarında bulundu.
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