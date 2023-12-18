Yonca Evcimik'ten gecelik paylaşımı: "Hangisini giyeyim" 90'lı yıllara damga vuran 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi popüler albümlere imza atan Yonca Evcimik, sosyal medyadan takipçilerine geceliklerini gösterdi.

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ensonhaber.com

1991 yılında ilk albümü 'Abone' ile şarkıcılık kariyerine adım atan, başrolde yer aldığı 'Çılgın Bediş' dizisiyle oyunculuk kariyerinde de adından söz ettiren Yonca Evcimik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

60 yaşında

Günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapan 60 yaşındaki ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı son video ile gündem oldu.

Gecelik seçti

Çarşamba günü pijama partisi vereceğini söyleyen Evcimik, bir duyuruda bulundu.

Pijama giyemediğini söyleyen ünlü şarkıcı, geceliklerini gösterip takipçilerinden seçimi için yardım istedi.

Evcimik'in paylaşımına yorum yağdı.