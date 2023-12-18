ensonhaber.com
1991 yılında ilk albümü 'Abone' ile şarkıcılık kariyerine adım atan, başrolde yer aldığı 'Çılgın Bediş' dizisiyle oyunculuk kariyerinde de adından söz ettiren Yonca Evcimik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
60 yaşında
Günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapan 60 yaşındaki ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı son video ile gündem oldu.
Gecelik seçti
Çarşamba günü pijama partisi vereceğini söyleyen Evcimik, bir duyuruda bulundu.
Pijama giyemediğini söyleyen ünlü şarkıcı, geceliklerini gösterip takipçilerinden seçimi için yardım istedi.
Evcimik'in paylaşımına yorum yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış