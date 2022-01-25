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    Yönetmen sevgili, Dilan Çiçek Deniz'in ismini dövme yaptırdı

    İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in isim ve soyadınının baş harflerini vücuduna kazıttı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:58
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    Yönetmen sevgili, Dilan Çiçek Deniz'in ismini dövme yaptırdı

    Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı.

    KABUL ETTİ

    Teklife "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan güzel oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." demişti.

    Thor Saevarsson da sevgilisinin isim ve soyadınının baş harflerini (DÇD) göğsüne dövme yaptırdı.

    Yönetmen sevgili, Dilan Çiçek Deniz in ismini dövme yaptırdı #1

    Yönetmen sevgili, Dilan Çiçek Deniz in ismini dövme yaptırdı #2


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