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Yönetmen Şenol Sönmez ile olan 6 aylık ilişkisini bitiren şarkıcı Hadise, son konserlerinde dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Duygusal halleriyle de dikkat çeken Hadise, önceki gün de sahnede ağladı.

DOĞDUĞU YERDE KONSER VERDİ

"Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bence bunu yapmalıyız ve bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime" diyen Hadise, doğup büyüdüğü ülke olan Belçika'nın Hasselt şehrinde hayranlarıyla buluştu.

AĞLADI

Kızıla boyattığı saçını tekrar sarı renge döndüren şarkıcı, kırmızı kostümüyle dikkat çekti. Hadise sahnede duygusal anlar yaşadı.

Kariyerinin ilk yıllarından beri kendisini yalnız bırakmayan iki hayranını karşısında gören Hadise, ağlamaya başladı.