YPG/PYD'li teröristi canlandıran Melisa Sözen ifade verdi

İHA

Fransa'nın ünlü polisiye dizisi Le Bureau des Legendes'in geçtiğimiz yıllarda yayınlanan üçüncü sezonunda yer alan Melisa Sözen, dizide terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG/PYD'li bir teröristi canlandırmıştı.

Sözen'in dizide silahlı terör örgütü kıyafeti giyerek rol almasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde Sözen, yurt dışından Türkiye'ye döndüğünde terör örgütü propagandası yapmak suçundan emniyette ifade verdi.

Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı öğrenildi.

"VATANIMI VE MİLLETİMİ SEVEN BİRİSİYİM"

Melisa Sözen, emniyette verdiği ifadede, "Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben 'ajan' rolünde oynuyordum. Dizi, Türkiye'de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim" ifadelerini kullandı.