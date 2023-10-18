Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev alan Demet Özdemir'den Atina pozları Şimdilerde Adım Farah dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, Yunanistan'daki evine gitti.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen bir isim.

Eşinden ayrılır ayrılmaz soluğu Yunanistan'da alan Özdemir'in oradan ev aldığı haberi çok konuşulmuştu.

Atina'dan ev aldı

Evin dekorasyonuyla ilgilenen Demet Özdemir, "Evi aldım ama evin işi daha bitmedi, onun için oraya gidip geliyorum' demişti.

Özel hayatı da merak konusu olan Özdemir, paylaştığı son pozlarıyla adeta büyüledi.

"Bir çiçek günü değiştirir"

Özdemir son paylaştığı pozlarına "Bir çiçek günü değiştirir" notunu düştü