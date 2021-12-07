Yunus Emre Yıldırımer, oğluyla fotoğraf paylaştı

Başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer, oğlu ile paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Ani bir şekilde final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Alparslan Çakırbeyli karakteriyle hayran sayısını ikiye katlayan Yunus Emre Yıldırımer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İSİM BABASI OKTAY KAYNARCA

Yıldırımer'in oğlu ile olan fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı. Oktay Kaynarca'nın Doğu adını verdiği küçük Yıldırımer, babasına benzetildi.

Melisa Yıldırımer ile evlenen ve Doğu adında bir oğlu olan yakışıklı oyuncu, aile hayatıyla dikkati çekiyor.